Главком ВСУ прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, на направлении сравнительно меньше боевых столкновений, чем на других участках. По словам Сырского, российская сторона интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское.

Главком ВСУ добавил, что российские военные активно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.

Также в министерстве обороны России заявили, что российские войска взяли под контроль Темировку в Запорожской области.

До этого военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военнослужащие после взятия Бельгийки находятся в 2 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военкор отметил, что российские войска продолжают брать город в клещи, чтобы перерезать идущие к нему пути снабжения. По словам Коца, для этого им осталось обойти Красноармейск с запада.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.