Боец «Нохчи»: ВСУ боятся вступать в огневой контакт с ВС РФ в районе Работино

Украинские военнослужащие избегают прямого огневого столкновения с подразделениями Вооруженных Сил РФ на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Нохчи», чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что при приближении российских подразделений украинские военные либо укрываются, либо покидают занимаемые позиции.

«Враг боится выходить. Прячется в «укрепах» и просто слушают что происходит на улице. Пользуется актривно FPV. При контакте (с ВС РФ - ред.) уходят. Если остаются на позициях, то остаются «двухсотыми», — сообщил штурмовик.

В конце июля российский военнослужащий с позывным «Рэйз» сообщил РИА Новости о том, что украинские войска отходят с позиций в районе Работино Запорожской области. Со слов бойца, отступление ВСУ связано с тем, что «лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены».

