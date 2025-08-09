На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об утечках радиоактивной воды с британской базы

Guardian: в Британии раскрыли данные об утечках в море с ядерной базы ВМС
U.S. Navy

Британские власти раскрыли информацию о серии утечек со склада с ядерным оружием в шотландское озеро Лох-Лонг, сообщающееся с морем. Об этом пишет издание The Guardian.

Две утечки произошли в 2010 году, и еще одна — в 2019 году. Информация о них была разглашена спустя шесть лет после последнего инцидента по приказу шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона, несмотря на попытки правительства помешать этому.

Утечки произошли на складе в Коулпорте, неподалеку от Глазго, где хранятся ядерные боеголовки для британских атомных подводных лодок Trident, которые базируются поблизости. По данным Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), причиной инцидентов стало неудовлетворительное техническое обслуживание труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода — руководство базы не провело своевременную замену 1500 устаревших труб, а они лопались из-за износа.

Как утверждает Sepa, уровень радиоактивности загрязненной воды не угрожал здоровью человека, однако сам факт утечек говорит о нарушениях при обслуживании склада.

Ранее в парламенте ФРГ призвали дать Германии доступ к ядерному оружию Британии.

