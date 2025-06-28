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В парламенте ФРГ призвали дать Германии доступ к ядерному оружию Британии

Депутат бундестага Шпан призвал дать ФРГ доступ к британскому ядерному оружию
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Global Look Press

Для защиты Германии недостаточно американского ядерного оружия, поэтому Берлин должен получить доступ к арсеналу Великобритании или Франции, заявил глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге (немецкий парламент) Йенс Шпан. Об этом пишет ТАСС.

«Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — высказался политик.

По его словам, европейские страны должны активно вести дискуссию об общем «ядерном зонтике», и это возможно только при лидерстве ФРГ. Шпан считает, что без наличия ядерного сдерживания страны ЕС станут «игрушками мировой политики».

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил о существовании некой «российской угрозы» для европейских стран.

На этом фоне он выразил желание начать дискуссии с зарубежными партнерами о возможности принять государства Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Как сказал глава республики, имеющееся у Парижа ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность» в регионе с 1964 года.

В мае Польша подписала с Францией договор о военной помощи, который потенциально предоставит ей ядерный щит.

Ранее посол Франции рассказал, как продвигается инициатива о «ядерном зонтике».

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