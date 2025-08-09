На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае ограничили работу интернета на фоне атак ВСУ

В части Краснодарского края ограничили мобильный интернет на фоне атак ВСУ
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Вторые сутки подряд Краснодарский край подвергается массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона над Кубанью, в ночь на 9 августа — еще 5. Также за два дня 32 дрона удалось сбить над акваториями Черного и Азовского морей.

Кондратьев рассказал, что для обеспечения безопасности в отдельных муниципалитетах был отключен мобильный интернет.

Накануне ночью и утром 9 августа в Славянском районе части дронов упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на крышу летней кухни, а также повредили окно в школе №12, рассказал губернатор.

В Красноармейском районе фрагменты украинского беспилотника упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево легки повреждения получили три дома. Также пострадала линия электропередачи.

Кондратьев уточнил, что никто не пострадал. Он поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении более 40 дронов ВСУ за несколько часов.

Атаки БПЛА на Россию
