Большое число иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — заявил он.

Накануне сообщалось, что российские военные взяли в плен наемника из Вьетнама, воюющего за Украину. Военный объяснил, что остался единственным, кто остался в живых после удара российской стороны по его позиции. RT отмечает, что на форме у него был шеврон четвертого интернационального легиона ВСУ, куда набирают наемников из разных стран.

До этого офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тыс. иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

Ранее Мирошник назвал причину отказа Киева от тысячи пленных солдат.