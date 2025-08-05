На карте показали продвижение российских войск в Днепропетровской области

Продвижение бойцов Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области показали на карте. Ее опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На карте отмечен взятый под контроль российскими военными населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Он находится к западу от административных границ Донецкой народной республики (ДНР).

Также можно заметить, что карта окрашена в два цвета. По всей видимости, красным отмечена территория, которую бойцам армии РФ уже удалось взять под свой контроль. В частности, можно увидеть населенный пункт Великая Новоселка, который был взят еще в конце января, или Комар, о взятии которого стало известно в июне.

Российские войска продолжают продвигаться и вытеснять противника с той части ДНР, которая остается под украинским контролем. Целью бойцов ВС РФ является формирование буферной зоны вдоль границы региона, вошедшего в состав России в результате референдума в 2022 году. Одновременно с этим армия России поражает военные объекты ВСУ, чтобы ослабить боевой потенциал врага.

5 августа Минобороны РФ показало кадры с освобождением села Январское в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что в штурме участвовали военные группировки войск «Восток».

В МО отметили, что противник оказывал активное сопротивление в населенном пункте, однако под натиском российских военных вынужден был оставить позиции. Огневую поддержку бойцам ВС РФ оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.

Ранее глава ДНР назвал положение ВСУ в Красноармейске критическим.