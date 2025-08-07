В Днепропетровской области российские войска уничтожили два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах России.

По словам источника, данные подразделения были переброшены для удержания линии фронта и сдерживания подразделений 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что удары авиационных фугасных бомб (ФАБ) были нанесены в селах Орестополь и Алексеевка. В результате шесть военнослужащих ликвидировано, а еще восемь получили тяжелые ранения.

Также ТАСС сообщал о неоднократных ударах ФАБ по бойцам 31-й отдельной механизированной бригады, в том числе во время отступления из села Январское. Среди уничтоженных были в том числе военнослужащие тыловых подразделений.

В начале августа сообщалось, что Киев начал стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил России. Источник в силовых структурах добавил, что на северо-восток Украины перебрасываются в том числе элитные подразделения, которые имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.

Ранее российские группировки «Запад» и «Восток» уничтожили 16 спутников Starlink ВСУ.