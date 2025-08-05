Стало известно о попытках ВСУ контратаковать на окраинах Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери контроля над населенным пунктом Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) продолжают пытаться контратаковать и закрепиться на окраинах города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Противник еще пытается закрепиться в окрестностях Часова Яра, проводит контратаки. <...> Довольно-таки серьезные силы украинское командование бросает на данный участок. Пока все попытки [контратак] обернулись крахом для украинского командования», — уточнил он.

По словам военного эксперта, российские войска, несмотря на накаты ВСУ, закрепляются и усиливаются на западных окраинах Часова Яра. Это позволит продвигаться на данном участке в дальнейшем. Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России после укрепления зачистят ближайшие к городу лесополосы.

До этого эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов заявил, что Часов Яр в ДНР географически располагается на тактических высотах, что значительно усложнило задачу российским военным по взятию его под контроль. Однако ВС РФ добились успеха, и теперь остался один шаг до стратегического перелома в республике.

Ранее российский десантник раскрыл подробности битвы за Часов Яр.