В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю ракет и беспилотников ВСУ

МО РФ: системы ПВО за неделю сбили восемь ракет Storm Shadow и 1508 дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период со 2 по 8 августа перехватили и уничтожили восемь ракет Storm Shadow британского производства и более 1,5 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow <...>, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за все время с начала боевых действий российские системы ПВО ликвидировали 75 356 украинских дронов.

Утром 8 августа пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в течение ночи над российской территорией сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака продолжалась с 00:20 до 5:40 мск.

В Ростовской области нейтрализовали девять БПЛА, в Крыму — восемь, в Саратовской области — шесть. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Брянской области, по одному — в Волгоградской и Белгородской областях.

Ранее военные корреспонденты сообщили о планах ВСУ атаковать российские аэродромы FPV-дронами.