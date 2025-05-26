Польша анонсировала маневры в ответ на учения «Запад-2025»

Польша проведет крупные дивизионные маневры в ответ на учения «Запад-2025»

Польша при участии НАТО готовит самые крупные за последние годы дивизионные маневры, что должно стать ответом на российско-белорусские учения «Запад-2025». Об этом сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

По словам министра, маневры проведет 18-я дивизия.

«Мы разговариваем и работаем с нашими союзниками, больше деталей я предоставлять не буду, однако Польша проведет крупнейшие за годы дивизионные учения», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

18 мая стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о параметрах учений «Запад-2025», которые пройдут осенью. Минобороны двух стран также скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону.

Ранее в Совфеде рассказали о маневрах НАТО на границе с Россией.