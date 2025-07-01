Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в военный полигон

Лукашенко: если Польша хочет снова исчезнуть с карты мира, это будет ее выбор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика хотят снова исчезнуть с карты мира — это будет их выбор. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что ни в каком другом статусе ближайшие Белоруссии соседи абсолютно не интересны Западу.

25 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что НАТО проведет в Польше учения в ответ на российские маневры в Белоруссии «Запад-2025», которые состоятся в сентябре. По его словам, учения Североатлантического альянса должны продемонстрировать силу польской армии и других стран объединения.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее Белоруссия предложила Польше восстановить железнодорожное сообщение.