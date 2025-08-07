Армия России ударила по зданию ТЦК в Днепропетровской области

Страна.ua: ВС РФ ударили по зданию ТЦК в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Днепропетровской области после ночного удара остановил работу районный ТЦК, сообщают местные паблики. Также пострадал районный суд», — говорится в публикации.

«Страна» со ссылкой на некие российские паблики также предоставила фото «Шахеда» с надписью, гласившей: «Для ТЦК от благодарных жителей Синельниково».

12 июля стало известно, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК после атак на аналогичные объекты в Полтаве и других городах. Представители пророссийского подполья Херсонской области заявили, что мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

2 августа сообщалось, что в Виннице родственники мобилизованных, в том числе беременные женщины и несовершеннолетние, прорвались на стадион, чтобы отбить привезенных туда мужчин.

На место приехала полиция, которая пыталась подавить бунт. В итоге мобилизованных вывели через другой выход. В отношении протестующих возбудили дело. В полиции заявили, что нарушители вели себя агрессивно и повредили госсобственность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине избили сотрудника ТЦК во время проверки документов.