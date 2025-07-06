На Украине избили сотрудника ТЦК во время проверки документов

Сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) ударили по голове во время проверки документов в Ровненской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел вчера в селе Орловка. Подробности нападения неизвестны. Пострадавший был госпитализирован в Сарненскую центральную районную больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей.

Областной ТЦК призвал мужчин призывного возраста вовремя обновлять личные данные, чтобы избежать «недоразумений и проблем с законом».

В конце июня житель Одессы напал на сотрудника ТЦК при проверке документов у водителя. Мужчина прижал к земле представителя военкомата и избил его. Нападавшего приговорили к двум годам заключения, однако приговор впоследствии заменили на условное.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Днепродзержинска (украинское название — Каменское) в Днепропетровской области Украины отбили у сотрудников ТЦК мужчину, которого заталкивали в микроавтобус. По словам подпольщика, мужчине на помощь пришел случайный прохожий, который вступил в неравный бой с сотрудниками ТЦК. Позже к нему присоединились другие неравнодушные жители города и спасли человека от принудительной мобилизации.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.