На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гане назначен врио министра обороны после гибели предыдущего в авиакатастрофе

Президент Ганы Махама назначил врио министра обороны после гибели предыдущего
true
true
true
close
Siphiwe Sibeko/Reuters

Министр финансов Ганы Кэссиел Ато Форсон назначен временно исполняющим обязанности министра обороны после гибели занимавшего эту должность Эдварда Омане Боаму в авиакатастрофе. Об этом сообщила газета Ghanaian Times со ссылкой на зампредставителя президента страны Шамиму Муслим.

В свою очередь, министр земель и природных ресурсов Эммануэл Арма-Кофи Буа заменит Ибрагима Мурталу Мохаммеда на должности министра окружающей среды, науки и технологий, также находившегося на борту самолета во время крушения. Соответствующий распоряжение дал президент Ганы Джон Драмани Махама.

«Создана специальная комиссия для установления фактов произошедшего», — сказала она.

По ее словам, президентский комитет планирования поддерживает связь с семьями погибших, траурные мероприятия уже находятся в процессе подготовки. Президент Ганы после происшествия объявил в стране три дня национального траура.

Крушение произошло в регионе Ашанти. Вертолет Z-9 направлялся на форум, посвященный добыче полезных ископаемых, но в определенный момент пропал с радаров. Кроме Боамы и Мохаммеда на борту вертолета находились экс-министр продовольствия Самуэль Сарпонг, бывший кандидат в депутаты Самуэль Абоагье, заместитель координатора по национальной безопасности Альхаджи Муниру Мохаммед и три члена экипажа. Никто из них не выжил.

Ранее в Германии разбился военный вертолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами