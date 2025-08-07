В Гане назначен врио министра обороны после гибели предыдущего в авиакатастрофе

Министр финансов Ганы Кэссиел Ато Форсон назначен временно исполняющим обязанности министра обороны после гибели занимавшего эту должность Эдварда Омане Боаму в авиакатастрофе. Об этом сообщила газета Ghanaian Times со ссылкой на зампредставителя президента страны Шамиму Муслим.

В свою очередь, министр земель и природных ресурсов Эммануэл Арма-Кофи Буа заменит Ибрагима Мурталу Мохаммеда на должности министра окружающей среды, науки и технологий, также находившегося на борту самолета во время крушения. Соответствующий распоряжение дал президент Ганы Джон Драмани Махама.

«Создана специальная комиссия для установления фактов произошедшего», — сказала она.

По ее словам, президентский комитет планирования поддерживает связь с семьями погибших, траурные мероприятия уже находятся в процессе подготовки. Президент Ганы после происшествия объявил в стране три дня национального траура.

Крушение произошло в регионе Ашанти. Вертолет Z-9 направлялся на форум, посвященный добыче полезных ископаемых, но в определенный момент пропал с радаров. Кроме Боамы и Мохаммеда на борту вертолета находились экс-министр продовольствия Самуэль Сарпонг, бывший кандидат в депутаты Самуэль Абоагье, заместитель координатора по национальной безопасности Альхаджи Муниру Мохаммед и три члена экипажа. Никто из них не выжил.

Ранее в Германии разбился военный вертолет.