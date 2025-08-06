Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета

В Гане в результате крушения военного вертолета скончался министр обороны страны Эдвард Оман Боама. Об этом сообщает портал Pulse Ghana со ссылкой на начальника генштаба Джулиуса Дебру.

Кроме Боамы, на борту вертолета находились министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед, экс-министр продовольствия Самуэль Сарпонг, бывший кандидат в депутаты Самуэль Абоагье, заместитель координатора по национальной безопасности Альхаджи Муниру Мохаммед и три члена экипажа. Никто из них не выжил.

Крушение произошло в регионе Ашанти. Вертолет Z-9 направлялся на форум, посвященный добыче полезных ископаемых, но в определенный момент пропал с радаров. Причина авиакатастрофы выясняется.

Президент Ганы Джон Драмани Махама принес соболезнования родственникам погибших.

В конце июля сообщалось о крушении вертолета в федеральной земле Саксония на востоке Германии. Обломки воздушного судна, выполнявшего учебный полет, нашли в реке Мульде. К месту происшествия выезжали пожарные, полиция и водолазы.

Ранее военный самолет рухнул в джунглях Венесуэлы.