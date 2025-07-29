В Германии разбился военный вертолет

Военный вертолет разбился в федеральной земле Саксония на востоке Германии. Об этом сообщает Bild.

Обломки воздушного судна, выполнявшего учебный полет, находятся в реке Мульде. Их обнаружили гребцы. К месту происшествия направлены пожарные, полиция и водолазы. По предварительной информации, крушение произошло вблизи автомагистрали A14, соединяющей Дрезден и Лейпциг.

26 июля военный вертолет EC-145 пропал в Алматинской области Казахстана. Позже в Алматинской области были обнаружены обломки пропавшего вертолета. Во время космического мониторинга на акватории озера Сорбулак было зафиксировано пятно, предположительно масляного происхождения. После этого в район обнаружения были направлены спасательные группы. В ходе обследования на месте специалисты выявили фрагменты воздушного судна, которые, по предварительным оценкам, могут принадлежать пропавшему вертолету.

Ранее украинская военная разведка лишилась вертолета Black Hawk.