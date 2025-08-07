На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный украинский боец рассказал о снабжении наемников в рядах ВСУ

ТАСС: наемников в ВСУ лучше кормят и снабжают полным комплектом обмундирования
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранные наемники украинской стороны получают приоритетное питание и обеспечены полным комплектом экипировки. Об этом в интервью ТАСС заявил пленный военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров.

«В столовой они ели первые, и потом где-то там на лавочке сидели, вот там, между собой, что-то их не понять. Питание у них [лучше], им все предоставляют. Консервы какие есть, им все там вот сколько будут жрать, столько будут давать», — заявил он.

По словам военнослужащего, обычным бойцам ВСУ не доставалось ни сгущенки, ни консервов. Он отметил, что у наемников были нормальные бронежилеты, форма и каски.

Пленный солдат добавил, что наемники находятся в тех же подразделениях, что и украинские бойцы. По его словам, за время службы ему удалось увидеть наемников из стран Африки.

До этого подпольная организация «Русский Херсон» сообщила, что военные из Великобритании и ряда стран Латинской Америки пополняют состав украинской армии, и наемники активно прибывают в Николаев и Херсон.

Ранее бывший депутат Рады оценил возможность вторжения ВСУ в Брянскую область.

