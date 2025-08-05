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Бывший депутат Рады оценил возможность вторжения ВСУ в Брянскую область

Олейник: у Зеленского нет 30-40 тысяч бойцов для вторжения в Брянскую область
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Thomas Peter/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется 30-40 тысяч бойцов для вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянскую область, однако сейчас Киев не сможет собрать у российской границы такое количество военных. Об этом заявил в беседе с изданием «Ридус» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Он не исключил, что Зеленский может иметь планы по нападению на Брянскую область, однако для этого одних беспилотников недостаточно, для наземной операции нужны люди, а ВСУ испытывают проблемы с личным составом.

«В общем, если вспомнить вторжение ВСУ в Курскую область, Зеленскому потребуется где-то 30-40 тысяч бойцов, чтобы прорваться на Брянщину и закрепиться. Взять этих солдат негде», — сказал Олейник.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ заметили у границы с Россией в Черниговской области. По его данным, у границы собрались около 50 тысяч военных украинской армии. Половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

30 июля ветеран ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские военные могут попробовать атаковать Брянскую область. По его словам, в настоящее время ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы.

Ранее военный эксперт раскрыл численность ВСУ на границе с РФ.

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