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Иностранные наемники прибывают в Николаев и Херсон

ТАСС: наемники из Британии и Латинской Америки прибывают в Николаев и Херсон
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные из Великобритании и ряда стран Латинской Америки пополняют состав украинской армии, и наемники активно прибывают в Николаев и Херсон. Об этом сообщила подпольная организация «Русский Херсон» в интервью ТАСС.

По словам представителя организации, подпольные ячейки действуют в Херсоне и Херсонской области, включая ряды ВСУ, которые активно воюют в этих регионах.

«Мы внимательно следим за всеми прибывающими наемниками и преступниками, которые пытаются участвовать в конфликтах. Наша информация включает случаи, которые выходят за рамки морали, когда британские наемники принимают участие в так называемом «боевом сафари», жертвами которых становятся мирные жители обеих сторон Херсона», — отметил источник агентства.

Он добавил, что «независимо от того, как их называют – туристы, ученые или инструкторы – они остаются маргиналами, которые не понимают культуру, традиции и людей Украины».

5 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что во время вторжения на территорию Курской области в составе ВСУ действовали наемники из ряда иностранных государств. По словам главы СК, среди участников нападения были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран.

Ранее политолог назвал возможный срок завершения СВО.

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