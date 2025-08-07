На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волонтер Алехин: никто не понес наказания за вторжение ВСУ в Курскую область
Станислав Красильников/РИА Новости

Несмотря на то, что многие ошибки были исправлены, никто не понес наказание за вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом Tsargrad.tv заявил военный волонтер Роман Алехин.

«Я про такую информацию, чтобы хоть кого-то наказали, не слышал. Вообще. Именно если мы говорим про ошибки. Мы об этом уже много говорили, и вы об этом писали, и многие аналитики про это писали. Что за воровство, особенно на обороне, нужно сажать и наказывать очень жестко», — сказал волонтер.

Алехин добавил, что в настоящее время обстановка в российском регионе стабилизировалась. В частности, по его словам, государственная граница была усилена, а попытки прорыва пресекаются.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что операция по вторжению в Курскую область закончилась трагедией для Украины. По ее словам, на фоне атаки на российский регион командование ВСУ отвело часть бригад с территории Донецкой народной республики, из-за чего Киев потерял контроль над несколькими ключевыми городами.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.

Атаки на Курскую область
