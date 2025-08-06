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В Верховной раде Украины подвели итоги вторжения в Курскую область

Депутат Рады Безуглая: атака на Курскую область закончилась трагедией для Киева
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Операция по вторжению в Курскую область закончилась трагедией для Украины. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, на фоне атаки на российский регион командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело часть бригад с территории Донецкой народной республики (ДНР). В результате украинские войска потеряли контроль над несколькими ключевыми городами на данном участке фронта, а также позволили Вооруженным силам РФ прорваться к Покровску (российское название — Красноармейск) и Константиновке.

Также парламентарий обратила внимание, что Киев не использовал полученное благодаря операции время для подготовки Сумской области к обороне. Это привело к расширению фронта со стороны ВС РФ и их приближению к административному центру региона.

6 августа украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с годовщиной атаки ВСУ на Курскую область. Он заявил, что вторжение в российский регион стало «особенной» операцией, так как показало, что украинские войска способны удивлять. Как он сказал, нападения якобы не ожидали ни Москва, ни разведки всех других стран мира.

Ранее военный корреспондент сообщил, что российские войска уничтожили лучшие подразделения ВСУ в Курской области.

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