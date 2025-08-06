На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область

ТАСС: ВСУ два месяца рыли блиндажи под Сумами перед вторжением в Курскую область
true
true
true
close
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед вторжением в Курскую область примерно два месяца рыли блиндажи для командования в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военнопленного из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Бабича.

По словам пленного, после окончания работ его в составе бригады отправили на территорию российского региона.

«Нам сказали, что едем на границу, но привезли совсем не на границу. А дальше сказали сидеть и ждать. По рации нам сказали передвигаться в другую посадку, что там якобы наши сидят в блиндажах. Мы пришли, а наших там нет», — сказал Бабич.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что операция по вторжению в Курскую область закончилась трагедией для Украины. По ее словам, на фоне атаки на российский регион командование ВСУ отвело часть бригад с территории Донецкой народной республики, из-за чего Киев потерял контроль над несколькими ключевыми городами.

Ранее в Швейцарии заявили, что ВСУ не достигли своих целей в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами