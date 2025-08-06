ТАСС: ВСУ два месяца рыли блиндажи под Сумами перед вторжением в Курскую область

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед вторжением в Курскую область примерно два месяца рыли блиндажи для командования в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военнопленного из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Бабича.

По словам пленного, после окончания работ его в составе бригады отправили на территорию российского региона.

«Нам сказали, что едем на границу, но привезли совсем не на границу. А дальше сказали сидеть и ждать. По рации нам сказали передвигаться в другую посадку, что там якобы наши сидят в блиндажах. Мы пришли, а наших там нет», — сказал Бабич.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что операция по вторжению в Курскую область закончилась трагедией для Украины. По ее словам, на фоне атаки на российский регион командование ВСУ отвело часть бригад с территории Донецкой народной республики, из-за чего Киев потерял контроль над несколькими ключевыми городами.

Ранее в Швейцарии заявили, что ВСУ не достигли своих целей в Курской области.