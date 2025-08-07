На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия России начала использовать комплексы разведки для прослушки за ВСУ

«Звезда»: ВС России начали использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ на СВО
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения начали использовать комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки за Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что российские военнослужащие устроили прослушку местности на Красноармейском направлении. Бойцы установили там звукоприемники комплекса «Пенициллин», который вскрывает орудия ВСУ.

«Пенициллин» способен улавливать резкие звуки, производимые различным вооружением и определять их местонахождение.

Комплексы «Пенициллин» используются российскими военными почти с самого начала СВО и «доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям», сообщало агентство РИА Новости в марте 2023 года.

Позднее был создан аналог «Пенициллина» — комплект системы акустической разведки БУХ1а («Сова»).

Ранее российская армия применила на СВО беспилотник на спутниковом управлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами