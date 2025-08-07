«Звезда»: ВС России начали использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ на СВО

Российские подразделения начали использовать комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки за Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что российские военнослужащие устроили прослушку местности на Красноармейском направлении. Бойцы установили там звукоприемники комплекса «Пенициллин», который вскрывает орудия ВСУ.

«Пенициллин» способен улавливать резкие звуки, производимые различным вооружением и определять их местонахождение.

Комплексы «Пенициллин» используются российскими военными почти с самого начала СВО и «доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям», сообщало агентство РИА Новости в марте 2023 года.

Позднее был создан аналог «Пенициллина» — комплект системы акустической разведки БУХ1а («Сова»).

Ранее российская армия применила на СВО беспилотник на спутниковом управлении.