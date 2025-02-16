Российская армия применила на СВО беспилотник на спутниковом управлении

Российские военные впервые на СВО нанесли удар дроном на спутниковом управлении

Российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Дрон грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал украинские позиции около населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Беспилотник, названный российскими военными «Кукушкой», пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые бомбы на вражеский блиндаж, после чего благополучно вернулся домой.

15 февраля сообщалось, что в России разработчики гусеничной платформы «Варан» и изобретатели турели ДУП-2 создали беспилотного робота-штурмовика.

8 февраля сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов начали использовать FPV-дроны с функцией автозахвата цели на Купянском направлении. Благодаря функции автоматического обнаружения цели дроны самостоятельно наводятся на объекты после их идентификации оператором.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга».