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Раскрыта эффективность российского аналога «Пенициллина» в СВО

Бюро «Талламхо»: комплекты БУХ1а ежедневно вскрывают несколько позиций ВСУ
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Алексей Коновалов/ТАСС

Комплекты системы акустической разведки БУХ1а («Сова») российского производства в ходе специальной военной операции (СВО) ежедневно вскрывают несколько позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали ТАСС в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

Собеседник агентства рассказал, что в зонах боевых действий, где применяются БУХ1а, украинские военные действуют с большой опаской и осторожностью. Он добавил, что зоны использования системы не подлежат разглашению, поскольку в настоящий момент ВСУ находятся в неведении, что именно осложняет им работу.

Аналог комплекса «Пенициллин», известный как система акустической разведки БУХ1а («Сова»), разработанный в Республике Чечня, начали применять в зоне СВО в марте 2024 года.

Комплексы «Пенициллин» используются российскими военными почти с самого начала СВО и «доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям», сообщало агентство РИА Новости в марте 2023 года.

Ранее российская армия применила на СВО беспилотник на спутниковом управлении.

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