РИА Новости: в зоне СВО вдвое увеличат число комплексов разведки «Пенициллин»

В зоне специальной военной операции (СВО) вдвое увеличат группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», передает РИА Новости, ссылаясь на информированного источника.

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза», — сказал он.

По словам источника, это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы Вооруженных сил РФ с артиллерией украинских войск.

Он не указал, сколько «Пенициллинов» в настоящее время используется российскими военными на Украине. Однако источник отметил, что данные комплексы используются почти с самого начала СВО и «доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал одной из главных проблем российской армии слабую работу разведки.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.