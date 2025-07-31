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Российские военные взяли под контроль город Часов Яр

Минобороны: ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республик (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в городе Часов Яр. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях Часова Яра ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее были названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра.

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