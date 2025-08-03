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Военный эксперт заявил о подготовке ВСУ к боям в Константиновке

Марочко: Киев оттянул ВСУ из Часова Яра к Константиновке
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку к боям в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), оттянув подразделения из Часова Яра. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник пытается удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, в лесистой местности, но сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновки», — сказал эксперт.

По словам Марочко, в настоящее время у Константиновки действуют инженерные подразделения ВСУ. Помимо этого, украинское командование стягивает к городу дополнительные силы и средства.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг». По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Ранее стало известно о действиях ВСУ после отступления из Часова Яра.

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