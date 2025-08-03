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Советник главы ДНР заявил, что ВС РФ после взятия Часова Яра могут пойти на Константиновку

Кимаковский: падение Часова Яра чувствуется для ВСУ на всей линии фронта
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Ukraine Patrol Police/AP

Потеря Украиной города Часов Яр чувствуется для армии страны уже на всей линии фронта. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, теперь «полным ходом» может начаться операция по взятию российскими войсками под контроль Константиновки.

«И сейчас уже падение Часова Яра уже чувствуется на всей линии фронта. Противник проседает, хотя старается силами своих беспилотных систем все-таки держаться, потому что пехоты у него не хватает», — сказал он.

31 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Часова Яра. По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Накануне военный и политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинские войска обстреливают город, чтобы помешать российским войскам закрепиться.

Ранее Миронов заявил, что перед ВС России открыта дорога к ключевым городам Донбасса.

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