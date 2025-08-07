На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сняли на видео погоню сотрудника военкомата за велосипедистом

Погоня сотрудника военкомата за велосипедистом в Одессе попала на видео
true
true
true

Погоню сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) за мужчиной на велосипеде в Одессе сняли на видео. Запись опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как мужчина в форме бежит за велосипедистом по проезжей части. Ему удается схватиться руками за багажник и остановить велосипед, после чего транспортное средство заваливается на бок. При этом управлявший велосипедом украинец спрыгивает с него и отбегает от работника ТЦК.

«В конце [он] запрыгнул в проезжающее мимо авто», — подчеркнули журналисты.

6 августа украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова дала интервью для «Общественного радио», в ходе которого призвала убрать сотрудников территориальных центров комплектования с улиц. По ее словам, работники военных комиссариатов не обучены тому, как вести себя с военнообязанными, и неспособны себя контролировать. По этой причине они не должны контактировать с гражданами, отметила специалист.

Как сказала Решетилова, транспортировкой военнообязанных в ТЦК или как минимум фиксацией их доставки должны заниматься правоохранители.

Ранее в военные комиссариаты на Украине отправили «правила вежливого общения» с гражданами.

