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На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц

Омбудсмен Решетилова: сотрудников ТЦК необходимо убрать с улиц Украины
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Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) надо убрать с улиц Украины из-за их психического состояния, а также неспособности контролировать себя. Об этом в ходе интервью для «Общественного радио» заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, работники военных комиссариатов не обучены тому, как вести себя с военнообязанными. По этой причине они не должны контактировать с гражданами.

«Нет времени отбирать их (сотрудников ТЦК — «Газета.Ru») или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с «нуля», с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону», — отметила Решетилова.

В то же время она обратила внимание на «перегибы» в поведении представителей территориальных центров комплектования. В частности, омбудсмен назвала проблемными ситуации, когда сотрудники военных комиссариатов забирают у доставленных в ТЦК мужчин телефоны и лишают их возможности сообщить родственникам о произошедшем.

Решетилова пришла к выводу, что транспортировкой военнообязанных или как минимум фиксацией их доставки в территориальные центры комплектования должны заниматься правоохранители.

Ранее в Верховной раде Украины выразили озабоченность деятельностью ТЦК.

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