В украинские военкоматы отправили «правила вежливого общения» с гражданами

Руководство ВСУ отправило в украинские военкоматы «правила вежливого общения» с гражданами, которые подлежат призыву. Об этом пишет британская газета Financial Times, подчеркивая рост недовольства насильственной мобилизацией на Украине.

«В центры призыва также было направлено 50-страничное руководство, в котором разъясняются правила вежливого общения и методы деэскалации при взаимодействии с гражданами», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что главком ВСУ Александр Сырский пообещал повысить прозрачность и наказать офицеров, причастных к случаям незаконного призыва в армию.

В ночь на 2 августа в Виннице на Украине вспыхнули протесты против насильственной мобилизации и сотрудников ТЦК. Это произошло после того, как около сотни мужчин призывного возраста привезли к стадиону «Локомотив», предположительно, для мобилизации. Вскоре туда попытались прорваться их родственники. Им удалось сломать ворота и попасть внутрь. Однако к этому моменту, по некоторым данным, мобилизованных вывезли через другой вход.

Ранее на юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.