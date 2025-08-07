На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сбили британские ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке российских войск «Север», сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдвинулись в сторону границы с Россией силами двух бронегрупп.

В Минобороны России сообщали, что в районе Юнаковки в Сумской области (граничит с Курской областью) продолжаются тяжелые бои. ВСУ попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север», но российские подразделения отразили натиск противника.

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.

