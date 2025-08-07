На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ выдвинулись к границе России двумя бронегруппами

ВСУ выдвинулись двумя бронегруппами к границе с Россией у Катериновки
Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдвинулись в сторону границы с Россией силами двух бронегрупп. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке российских войск «Север».

«На теткинском и глушковском участках фронта разведкой «северян» выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские бойцы уничтожили обе бронегруппы ВСУ.

По информации канала, в Курской области продолжается разминирование освобожденных территорий в Суджанском районе. За сутки инженерные подразделения обезвредили свыше трех тысяч взрывоопасных предметов.

В Минобороны России ранее сообщили, что в районе Юнаковки в Сумской области продолжаются тяжелые бои. ВСУ попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север», но российские подразделения отразили натиск противника.

До этого стало известно, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении.

Ранее в РФ рассказали о тактике ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
