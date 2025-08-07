На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ рассказали о тактике ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ отправляют на штурм в Сумской области новобранцев для маневра
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области отправляют на штурм новобранцев для «отвлекающего маневра». Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Утверждается, что ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки.

«Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек бойцов «Севера» и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения», — говорится в сообщении.

5 августа сообщалось, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

31 июля стало известно, что украинское командование отправило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций ВСУ из-за потерь других бригад.

28 июля сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами