ТАСС: ВСУ отправляют на штурм в Сумской области новобранцев для маневра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области отправляют на штурм новобранцев для «отвлекающего маневра». Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Утверждается, что ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки.

«Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек бойцов «Севера» и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения», — говорится в сообщении.

5 августа сообщалось, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

31 июля стало известно, что украинское командование отправило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций ВСУ из-за потерь других бригад.

28 июля сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.