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В России заявили о резком снижении числа штурмовых групп ВСУ под Сумами

ТАСС: удары РФ сократили штурмовые силы ВСУ на Сумском направлении
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Stringer/Reuters

Российские удары по скоплениям украинских войск заметно снизили численность штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, регулярные атаки по местам сосредоточения украинских сил, а также эффективные действия бойцов группировки «Север» ослабили наступательный потенциал противника, значительно уменьшив численный состав штурмовых подразделений.

Источник отметил, что на Сумском и Харьковском направлениях сосредоточены части более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с различных участков фронта. При этом, по его словам, родственники украинских военнослужащих, в частности из 95-й отдельной десантно-штурмовой и других бригад, в социальных сетях сообщают, что бойцов сразу после прибытия в Сумскую область отправляют на передовую без подготовки, фактически «на убой».

До этого в российских силовых структурах заявили, что одной из главных проблем в рядах ВСУ является дезертирство. Согласно официальным данным украинских правоохранительных органов, количество заведенных дел по сбежавшим со службы военным остается на уровне, близком к 20 тысячам в месяц.

Ранее в Верховной раде назвали число украинских военных, самовольно оставивших свои части.

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