Младшим офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) надоела война. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский офицер Сергей Носиковский.

Он отметил, что моральный дух офицеров был с самого начала крайне подавленным. Среди проходивших базовую военную подготовку не было никого, кто сильно желал рваться в бой. Такая же ситуация сложилась и в 158-й механизированной бригаде ВСУ.

Носиковский подчеркнул, что младшим офицерам надоела война. Они хотят, чтобы скорее было заключено соглашение о перемирии, причем безразлично, на каких условиях.

4 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют 158-ю механизированную бригаду в качестве «живого щита» для элитных подразделений.

В этот же день стало известно, что украинские военные сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляют командиры.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.