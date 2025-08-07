На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot

РИА: США выделят $50 млрд на обслуживание и производство систем ПВО Patriot
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

США в течение 20 лет выделят на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot $50 млрд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на уведомление о закупке.

Ранее сообщалось, что Пентагон подписал контракт на обслуживание этих установок компанией Raytheon Technologies (RTX) сроком на один год.

Как пишет РИА Новости, одним из первых этапов станет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения, необходимые для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Основным клиентом по данному контракту станет Пентагон, а также подведомственные ему структуры.

ЗРК Patriot являются ключевым элементом глобальной системы противоракетной обороны США. Соответствующие системы впервые поставили Украине в 2023 году.

На этой неделе сообщалось, что США нарастят число батальонов Patriot до 18 и создадут соединение на Гуаме.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.

