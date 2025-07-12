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Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot

Зеленский заявил о скорой договоренности Украины по поставкам систем Patriot
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что власти делают все, чтобы страна получила как можно больше средств для уничтожения БПЛА и ракет.

По его словам, предпринимаются шаги для новой «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК (зенитных ракетных комплексов) Patriot и ракет к ним.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Вкладываемся в собственное производство — прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков», — сказал глава государства.

Он добавил, что ВСУ продолжат налеты БПЛА на территорию РФ в ответ на ее удары и из соображений эффективности будут действовать «асимметрично».

На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп обязался направить Украине «столько оружия, сколько сможет». По данным СМИ, американский лидер обещал коллеге незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО (противовоздушной обороны) Patriot. Также глава Белого дома выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, помогут ли Киеву «просроченные» ракеты.

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