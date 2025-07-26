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Депутат Госдумы оценил отношение военных к наемницам в рядах ВСУ

Депутат Колесник: иностранным наемницам не рады в зоне СВО
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Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие негативно относятся к иностранным наемницам, воюющим в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что подобное отношение обусловлено вмешательством женщин из других стран в конфликт, к которому они не имеют прямого отношения.

Колесник напомнил, что подобные случаи уже имели место во время войны на Кавказе, когда женщины-наемницы из Прибалтики также принимали участие в боевых действиях против российских военных. По его словам, международное сообщество в целом осуждает подобную практику.

Депутат пояснил, что официально к пленным, независимо от пола и национальности, применяется одинаковое отношение. Однако в реальных боевых условиях военнослужащие, по его словам, не всегда стремятся захватывать иностранных наемниц живыми. При этом он добавил, что женщины-украинки, находящиеся в плену, могут рассчитывать на более лояльные условия содержания.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой до этого утверждал, что большая часть снайперш в ВСУ прибыла из Польши и стран Балтии. Он отметил, что эти женщины часто не осознают степень угрозы, с которой могут столкнуться, поскольку при попадании в плен не всегда доживают до суда.

Ранее генерал рассказал о судьбе наемниц ВСУ в плену.

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