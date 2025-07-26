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Генерал рассказал о судьбе наемниц ВСУ в плену

Генерал Липовой: попадая в плен, женщины-наемницы в ВСУ могут не дойти до суда
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Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство женщин-снайперш в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пришли из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом рассказал изданию «АиФ» российский генерал-майор Сергей Липовой.

Он отметил, что в странах Прибалтики развит лыжный спорт, а те спортсмены, которые уже не способны идти на соревнования, подписывают контракт и поступают на службу в ВСУ с целью получить большие деньги. Наемницы идут не только в снайперы, но и саперы.

При этом многие не понимают грозящей им опасности. Попадая в плен, наемницы могут не дойти до суда, а мужчины-наемники уничтожаются сразу же, рассказал Липовой.

В июне сообщалось, что в России Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, участвовавшей во вторжении ВСУ в Курскую область. Женщина заочно обвиняется в терроризме, наемничестве и ряде других преступлений.

Ранее СМИ узнали о наборе в ряды ВСУ самых опасных зэков.

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