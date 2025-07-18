Экс-помощник Кучмы рассказал, насколько хватит боеприпасов США Украине

Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он утверждает, что американская помощь не окажет никакого влияния на украинское положение в конфликте с Россией.

Соскин отметил, что никто не может понять, что передадут Киеву. Возможно, пару ракет для ЗРК Patriot, этого хватит, чтобы прикрыть Киев, считает экс-помощник.

До этого стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность заключения «мегасделки».

14 июля Трамп пообещал, что США поставят на Украину дополнительное оружие и технику, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, он признался, что «очень недоволен» российским руководством и выдвинул ультиматум: если боевые действия не завершатся в течение 50 дней, Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский выразил недовольство ультиматумом Трампа России.