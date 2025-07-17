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Зеленский назвал ультиматум Трампа России страшным для Украины

Зеленский выразил недовольство 50-дневным ультиматумом Трампа
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Heiko Becker/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью New York Post высказал недовольство в связи с ультиматумом, который президент США Дональд Трамп поставил России.

«Пятьдесят дней для нас — это просто каждый день страха», — заявил Зеленский.

По его мнению, у главы Белого дома якобы есть возможность «поставить Москву на колени», ускорив введение жестких санкций, которые могут вызвать «социальный взрыв» в России.

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать украинским войскам, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Трамп также отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что ультиматум Трампа позволит Путину достичь своих целей.

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