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Зеленский рассказал о готовящейся «мегасделке» Украины и США

Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом мегасделку по закупке беспилотников
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Brian Snyder/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность заключения «мегасделки». Об этом в ходе беседы с журналистами New York Post рассказал сам политик.

По его словам, если сторонам удастся достичь договоренностей, Вашингтон получит возможность закупить у Киева беспилотники, которые используются в конфликте с Москвой. Взамен американские власти должны будут продать Украине свое оружие.

Зеленский выразил уверенность, что данная сделка принесет выгоду обеим странам, так как США нуждаются в технологии дронов.

Как отметили журналисты, Киев предложил Вашингтону поделиться с ним всеми данными о современной войне, которые ему удалось собрать за три года противостояния с Москвой. Также авторы материала обратили внимание, что имеющиеся у США технологии существенно отстают от российских и китайских. Более того, американские солдаты плохо подготовлены к использованию беспилотников на поле боя.

14 июля Трамп пообещал, что США поставят на Украину дополнительное оружие и технику, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, он признался, что «очень недоволен» российским руководством и выдвинул ультиматум: если боевые действия не завершатся в течение 50 дней, Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский выразил недовольство ультиматумом Трампа России.

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