Два дрона сбиты в Ленинградской области

Дрозденко: два БПЛА сбиты в Кировском районе Ленинградской области

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты в Кировском районе Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА», — написал он.

По словам Дрозденко, на данный момент над регионом БПЛА не фиксируются.

До этого в Ленинградской области было объявлено об опасности атаки дронов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее временные ограничения отменили в аэропорту Пулково.