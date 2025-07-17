В Ленинградской области объявили об опасности БПЛА

В Ленинградской области объявлено об опасности дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что в воздушном пространстве области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов.
17 июля беспилотник украинской армии врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты три украинских дрона.
16 июля Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами Российской Федерации. В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили 29 беспилотников над Белгородской областью, 9 дронов — над Брянской областью и еще два БПЛА — над территорией Липецкой области.
Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.