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В Ленинградской области объявили об опасности БПЛА

Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области объявлена опасность беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Ленинградской области объявлено об опасности дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что в воздушном пространстве области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов.

17 июля беспилотник украинской армии врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты три украинских дрона.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами Российской Федерации. В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили 29 беспилотников над Белгородской областью, 9 дронов — над Брянской областью и еще два БПЛА — над территорией Липецкой области.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.

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