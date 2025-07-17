Временные ограничения отменили в аэропорту Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ведомство и и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Пулково из-за введенных временных ограничений на вылет задерживаются 10 рейсов.

В 5:08 мск Кореняко заявил, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого в Ленинградской области было объявлено об опасности дронов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

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