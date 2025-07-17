Стало известно, сколько украинских дронов сбили над Смоленской областью за ночь

Анохин: за ночь силы ПВО и РЭБ сбили 14 дронов над Смоленской областью

За ночь и утро силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ подавили 14 украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов», — поделился Анохин.

Он добавил, что из-за падения обломков пострадал один человек. Также повреждения получил один гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже.

Около 02:25 мск дрон ударил по многоэтажке на улице Айвазовского. В результате начался пожар, повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, припаркованные во дворе. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.