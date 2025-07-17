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Украинский дрон попал в многоэтажный дом в Воронеже

SHOT: украинский беспилотник врезался в верхние этажи дома в Воронеже
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотный летательный аппарат украинской армии врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает Telegram-канал SHOT.

По их словам, около 02:25 мск в многоэтажный дом на улице Айвазовского попал дрон. В результате произошло возгорание. Были повреждены фасад дома и несколько квартир. Обломки беспилотника упали на стоящие во дворе автомобили.

Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

17 июля губернатор региона Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежем несколько беспилотников.

15 июля сообщалось, что для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.

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